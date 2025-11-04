Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (365/2025) Aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr: 34-Jähriger aus Thüringen stirbt bei schwerem Unfall auf L 568

Göttingen (ots)

Gemeinde Friedland (Landkreis Göttingen), L 568, zwischen Niedernjesa und Stockhausen Dienstag, 4. November 2025, gegen 11.15 Uhr

GEMEINDE FRIEDLAND (jk) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 568 zwischen Niedernjesa und Stockhausen (Landkreis Göttingen) ist am Dienstagvormittag (04.11.25) ein Autofahrer aus dem Landkreis Eichsfeld (Thüringen) tödlich verletzt worden. Der 34-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. In den Unfall waren insgesamt drei Fahrzeuge involviert. Vier weitere Menschen wurden schwer - bzw. leicht verletzt. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Für die Dauer der spezialisierten Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die anschließenden Fahrbahnreinigungsarbeiten war die L 568 bis gegen 15.15 Uhr am Nachmittag voll gesperrt.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 34-Jährige mit seinem VW Polo die L 568 von Groß Schneen in Richtung Göttingen. Etwa gegen 11.15 Uhr geriet der Kleinwagen eingangs einer leichten Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache auf den Gegenfahrstreifen und touchierte einen entgegenkommenden Ford Mondeo, der sich infolgedessen auf der Fahrbahn drehte. Ein nachfolgender Seat prallte anschließend in die Beifahrerseite des VW, bevor beide Wagen im Straßengraben stehen blieben. Der 34-Jährige musste nach dem Unfall schwerstverletzt aus seinem Kleinwagen befreit und reanimiert werden. Für den Autofahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die insgesamt vier Insassen der anderen beiden Unfallwagen wurden verletzt. Der 73 Jahre alte Fahrer des Ford Mondeo aus Friedland und seine Beifahrerin erlitten leichte, der ebenfalls 73-jährige Seatfahrer aus Duderstadt und eine Mitfahrerin schwere Verletzungen. Alle kamen in Krankenhäuser.

An der Unfallstelle waren fünf Rettungswagen, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber sowie insgesamt 24 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Friedland, Elkershausen, Niedernjesa, Groß Schneen und Ballenhausen im Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei Friedland zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell