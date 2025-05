Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trickdiebstahl - 200 Euro aus Geldbörse entwendet

Linz am Rhein (ots)

Am 02.05.25 gegen 14 Uhr wurde ein 80-jähriger Geschädigter in der Mühlengasse in Linz von einer unbekannten männlichen Person angesprochen, ob er 2 Euro wechseln könne. Der Geschädigte öffnete daraufhin seine Geldbörse und schaute nach, konnte jedoch nicht wechseln. Der Täter entfernte sich. Im Nachgang stellte der Geschädigte fest, dass ihm ein 200 Euro-Schein durch den Täter entwendet wurde. Bei diesem soll es sich um eine männliche Person mittleren Alters mit wenig Haaren handeln. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz entgegen.

