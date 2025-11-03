Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (364/2025) Schwarzer VW Golf nach Verkehrsunfall in Duderstadt flüchtig - E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Polizei bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Duderstadt, Scharrenstraße Höhe Hausnummer 19 Mittwoch, 29. Oktober 2025, gegen 17.10 Uhr

DUDERSTADT (ab) - Bei einem Verkehrsunfall in der Duderstädter Innenstadt (Landkreis Göttingen) ist am Dienstagabend (29.10.25) ein 34-jähriger Mann aus Duderstadt leicht verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Mann gegen 17:15 Uhr mit einem E-Scooter die Scharrenstraße in Richtung Kurze Straße, als sich von hinten ein bislang unbekannter Pkw näherte. Im Bereich einer Kurve soll das Fahrzeug den E-Scooter beim Überholen leicht am Lenker touchiert haben. Der Fahrer verlor daraufhin das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Der Duderstädter zog sich dabei oberflächliche Verletzungen zu. Auch an seinem E-Scooter entstanden leichte Beschädigungen.

Der unfallverursachende Pkw, bei dem es sich nach bisherigen Angaben um einen schwarzen VW Golf mit polnischer Länderkennung "PL" gehandelt haben soll, setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der Fahrzeugführer wurde als männlich, etwa 35 bis 40 Jahre alt, beschrieben. Weitere Hinweise zum Kennzeichen oder zu möglichen Mitfahrern liegen bislang nicht vor.

Die Ermittler in Duderstadt haben ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem beschriebenen Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 05527 / 8461-0 bei der Polizei Duderstadt zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell