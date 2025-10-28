Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (361/2025) Unbekannte geben sich als Handwerker aus - Polizei warnt vor betrügerischen Dachrinnen-Angeboten

Göttingen (ots)

Friedland, OT Lichtenhagen / Ballenhausen Dienstag bis Mittwoch, 21.-22. Oktober 2025

FRIEDLAND (ab) - Die Polizei warnt aktuell vor betrügerischen Handwerkern, die im Bereich Friedland - insbesondere im Ortsteil Lichtenhagen (Landkreis Göttingen) - mit vermeintlich günstigen Angeboten für Dachrinnenarbeiten auftreten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll eine Frau aus Lichtenhagen bereits am Dienstag (21.10.25) von mehreren unbekannten Männern aufgesucht worden sein, die anboten, ihre Dachrinne für rund 400 Euro zu erneuern. Angeblich hätten sie "Material von einem anderen Auftrag übrig".

Die Frau nahm das scheinbar attraktive Angebot gutgläubig an, woraufhin vier Männer noch am selben Tag gegen 17.00 Uhr mit den Arbeiten begannen. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um vier Männer im jungen Erwachsenenalter, von denen mindestens zwei Deutsch sprachen.

Am Folgetag (22.10.25) suchten die Männer die Frau erneut auf und sollen sie offenbar dazu gedrängt haben, einen höheren Geldbetrag in bar zu übergeben. Die Frau ließ sich schließlich auf die Forderungen ein.

Die Männer sollen mit einem dunkelblauen Ford Transit mit der Aufschrift "Buderus" und vermutlich polnischem Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Am Vortag soll zusätzlich ein grauer VW Caddy oder ein ähnliches Fahrzeug im Zusammenhang mit den Arbeiten gesehen worden sein. Die Polizei Friedland hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs aufgenommen.

Wer in den vergangenen Tagen in Friedland-Lichtenhagen oder Ballenhausen verdächtige Personen, Fahrzeuge oder ähnliche Handwerker-Angebote bemerkt hat, wird gebeten, sich unter Telefon (05504) 94982-0 bei der Polizeistation Friedland zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell