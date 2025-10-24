Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (359/2025) Zusammenstoß zwischen Sattelzug und Güterzug am Bahnübergang in Hedemünden - zwei Personen leicht verletzt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Göttingen (ots)

Hann. Münden, OT Hedemünden, Graseweg

Freitag, 24. Oktober 2025, gegen 09:07 Uhr

HANN. MÜNDEN (ab) - Am Freitagmorgen (24.10.25) ist es im Hann. Mündener Ortsteil Hedemünden (Landkreis Göttingen) zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Güterzug gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 09:07 Uhr am Bahnübergang Graseweg in Richtung Mündener Straße auf der Bahnstrecke Halle - Hann. Münden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 42 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs aus dem Landkreis Kitzingen, beladen mit rund 12 Tonnen Milch- und Käseprodukten, den Graseweg in Richtung Mündener Straße und missachtete dabei mutmaßlich das für diesen Bereich bestehende Verkehrszeichen 250 ("Verbot für Fahrzeuge aller Art"). Beim Versuch, im weiteren Verlauf eine scharfe Linkskurve hinter dem Bahnübergang zu passieren, kam der Lastzug schließlich zum Stehen.

Der 42-jährige Fahrer verließ daraufhin sein Fahrzeug. Kurz darauf schlossen sich die Schranken - ein Güterzug näherte sich mit einer Geschwindigkeit von rund 90 km/h. Der Lokführer leitete zwar umgehend eine Notbremsung ein, konnte den Zug jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Er prallte schließlich in den Sattelzug. Dem Fahrer des Lkw gelang es sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, bevor der Zug mit seinem Sattelzug kollidierte.

Sowohl der Lkw-Fahrer als auch der 51-jährige Lokführer erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Hann. Münden gebracht. Infolge der Kollision verteilten sich weite Teile der geladenen Milch- und Käseprodukte großflächig an der Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf etwa 200.000 Euro beziffert. Der Bahnübergang Graseweg bleibt bis auf Weiteres für den gesamten Fahrzeug-, Rad- und Fußgängerverkehr gesperrt.

Die Sperrung der Bahnstrecke in beide Fahrtrichtungen wurde um 09:10 Uhr eingeleitet und dauert zur Stunde noch an. Luftaufnahmen der Unfallstelle wurden durch einen Hubschrauber der Bundespolizei gefertigt.

Zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es lediglich im Bereich des Industriegebiets von Hedemünden. Das Ausmaß der Störungen im Bahnverkehr ist bislang noch unklar.

Neben Beamten des Polizeikommissariats in Hann. Münden und der Bundespolizei, waren auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Hedemünden und Oberode, drei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber mit Notarzt aus Göttingen sowie der Havariekommissar und der Notfallmanager der Deutschen Bahn im Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell