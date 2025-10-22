POL-GÖ: (355/2025) 8.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß auf der Hauptstraße in Bad Lauterberg - Radfahrer flüchtet von der Unfallstelle, Unfallzeugen gesucht

Polizeiinspektion Göttingen

Bad Lauterberg, Hauptstraße/Ecke Schmiedestraße Donnerstag, 16. Oktober 2025, gegen 20.35 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - Nach dem Zusammenstoß mit einem abbiegenden VW Polo ist am Donnerstagabend (16.10.25) in der Innenstadt von Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) ein bislang unbekannter Radfahrer von der Unfallstelle geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.35 Uhr auf der Hauptstraße an der Kreuzung zur Schmiedestraße.

Den ersten Ermittlungen zufolge, war der ca. 40 Jahre alte Unbekannte mit dem Rad auf der Hauptstraße entgegen der Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung des Modehauses Rudolphi unterwegs. An der Einmündung zur Schmiedestraße kam es dann zum Zusammenstoß mit einem aus der Schmiedestraße kommenden, nach links einbiegender VW Polo. Der 18 Jahre alte Fahrer des Wagens und seine beiden Mitfahrerinnen blieben unverletzt.

Der unbekannte Radfahrer soll nach der Kollision über die Motorhaube des Wagens zu Boden gefallen sein. Die drei PKW-Insassen seien sofort ausgestiegen und hätten sich nach dem Wohlbefinden des Gestürzten erkundigt. Es habe eine kurze Unterhaltung stattgefunden, bevor der Radfahrer vorgab, kurz nach Hause gehen und anschließend für die Unfallaufnahme durch die inzwischen gerufene Polizei zurückkehren zu wollen. Dies geschah allerdings nicht. Mit seinem Herrenrad entfernte er sich in Richtung Schulstraße und war danach nicht mehr gesehen. Ob er verletzt wurde, ist unbekannt.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, normale Statur, dunkles, kurzes Haar, leichter Kinnbart, bekleidet mit dunkler Jacke mit Kapuze, hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Bei dem Rad soll es sich um ein schwarzes Herrenrad, möglicherweise Typ Rennrad, gehandelt haben.

Der VW Polo wurde am Kotflügel, der Motorhaube und dem Kühlergrill beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird zurzeit auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Das Polizeikommissariat Bad Lauterberg ermittelt und sucht Zeugen

An der Unfallstelle soll sich ein unbekannter Mann mit seinem kleinen Sohn aufgehalten haben. Dieser Zeuge sowie auch weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05524/963-0 bei der Polizei Bad Lauterberg zu melden.

