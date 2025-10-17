Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (352/2025) Osterode: Stute in Nienstedt mutmaßlich von Unbekannten an Hinterbacke verletzt, Polizei ermittelt

Göttingen (ots)

Osterode, Ortsteil Nienstedt, An der Pfarrwiese, dortige Weide Zwischen dem 10. Oktober, 17.00 Uhr, und dem 12. Oktober, 16.00 Uhr (Freitag bis Sonntag)

OSTERODE (jk) - Auf einer Weide im Osteroder Ortsteil Nienstedt (Landkreis Göttingen) ist den ersten Ermittlungen zufolge am vergangenen Wochenende (10. bis 12.10.25) eine Stute vermutlich von Unbekannten an der linken Hinterbacke verletzt worden. Die Eigentümerin entdeckte ihr verletztes Pferd, das zusammen mit drei weiteren Tieren auf einer Weide im Bereich "An der Pfarrwiese" steht, am Sonntagnachmittag (12.10.25) gegen 16.00 Uhr.

Eine plausible Erklärung, wie sich die schwarze Stute die tiefe Wunde ggf. selbst zugefügt haben könnte, ist zurzeit nicht ersichtlich. Eine Absuche der Weide nach möglichen Verletzungsgefahren verlief negativ. Die augenscheinliche Schnittwunde musste von einem Tierarzt genäht werden.

Aufgrund der Gesamtumstände kann nach derzeitigem Stand auch eine Fremdeinwirkung als Ursache nicht mehr ausgeschlossen werden. Die Eigentümerin der Stute erstattete deshalb Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Nach Aussagen der Frau soll es ein weiteres verletztes Pferd geben. Dieser Fall ist aber bislang polizeilich nicht bekannt.

Die Polizei in Osterode hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sowie weitere betroffene Pferdehalter werden gebeten, sich unter Telefon 05522/508-0 zu melden.

