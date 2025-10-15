Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (349/2025) Ermittlungen nach Raub in Pöhlde: Polizei durchsucht Wohn- und Geschäftsräume von 28 Jahre altem Tatverdächtigen in Duderstadt, umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmt

Göttingen (ots)

OSTERODE/DUDERSTADT (jk) - Rund sieben Wochen nach dem Überfall auf einen betagten Hausbewohner in Pöhlde (Landkreis Göttingen, siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6104714), hat die Polizei am Mittwoch (15.10.25) mit richterlichen Beschlüssen in Duderstadt (Landkreis Göttingen) die Wohnung und das Geschäft eines 28 Jahre alten Tatverdächtigen durchsucht. Der mutmaßliche Räuber wurde im Zuge der Maßnahme in seiner Wohnung festgenommen. Er soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen am Donnerstag (16.10.25) dem Haftrichter vorgeführt werden.

Umfangreiche Beweismittel beschlagnahmt

Bei den Durchsuchungen stießen die Ermittler auf umfangreiches, belastendes Beweismaterial, darunter Teile der hochwertigen Uhren, die seinerzeit bei dem Raub in Pöhlde erbeutetet worden waren.

Ermittlungen gegen weitere Tatbeteiligte gehen weiter

An der Tat waren den Erkenntnissen zufolge insgesamt drei Männer beteiligt. Die Ermittlungen zu den beiden Komplizen des festgenommenen 28-Jährigen dauern weiter an.

Die erfolgreiche Festnahme des ersten mutmaßlichen Räubers ist das Ergebnis intensiver und umfangreicher Ermittlungen der Polizei. "Ich freue mich natürlich, dass die umfangreichen Vorbereitungen zu einem derart großen Ermittlungserfolg geführt haben. Die Ermittlungen zu weiteren Tatbeteiligten führen wir in derselben Intensität fort", so Erster Polizeihauptkommissar Heiko Fette, Leiter des Polizeikommissariats Osterode.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell