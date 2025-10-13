Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (347/2025) Im Bahnhof Friedland: Mann wird im Gleisbett von einfahrendem Güterzug erfasst und tödlich verletzt

Göttingen (ots)

Friedland, Leinestraße

Montag, 13. Oktober 2025, gegen 05.45 Uhr

FRIEDLAND (jk) - Im Bahnhof Friedland (Landkreis Göttingen) ist am Montagmorgen (13.10.25) ein im Gleisbett stehender Mann von einem einfahrenden Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Lokführer erlitt einen Schock. Er musste durch einen Kollegen ersetzt werden.

Den Ermittlungsergebnissen zufolge, stellte sich der Fußgänger vermutlich gegen 05.45 Uhr in Fahrtrichtung Göttingen mittig auf die Gleise und wurde kurz danach von dem Triebwagen erfasst.

Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der Güterzug kam anschließend außerhalb des Bahnhofes zum Stehen.

Aufgrund der vor Ort von der Polizei festgestellten Gesamtumstände sowie Zeugenaussagen wird angenommen, dass sich der Mann das Leben nehmen wollte. Ein alarmierter Notarzt konnte vor Ort nur noch dessen Tod feststellen.

Infolge des tragischen Geschehens war die Bahnstrecke vorübergehend gesperrt.

