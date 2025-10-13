Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (348/2025) Nach Supermarktbrand in Osterode: Begutachtung der Brandstelle noch nicht möglich, Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich auf Zeugenaussagen

Göttingen (ots)

OSTERODE (jk) - Nach dem Brand eines Supermarktes am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt von Osterode (Landkreis Göttingen, siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6136054), ist der Auslöser des Feuers weiterhin unbekannt.

Eine gefahrlose Begehung des abgebrannten Gebäudes war den Ermittlern der Polizei am Montag (13.10.25) noch nicht möglich. Grund hierfür ist der Gesamtzustand der Brandstelle sowie die weiterhin laufenden Nachlöscharbeiten.

Wann die Untersuchungen vor Ort aufgenommen werden können, ist zurzeit noch ungewiss. Bis dahin bleibt der Brandort weiterhin beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Polizei Osterode konzentrieren sich derweil auf die Auswertung und Überprüfung der bislang vorliegenden Zeugenaussagen.

Sachdienliche Hinweise, sonstige Informationen oder Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem Großbrand stehen könnten, werden weiterhin unter Telefon 05522/508-0 entgegengenommen.

