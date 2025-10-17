Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (353/2025) Vorfall Sonntagnacht in Duderstadt: Zeugen für Angriff auf 18-Jährigen in der Bodelschwinghstraße gesucht

Göttingen (ots)

Duderstadt, Bodelschwinghstraße

Sonntag, 12. Oktober 2025, gegen 03.50 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Die Polizei in Duderstadt (Landkreis Göttingen) sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich den ersten Informationen zufolge Sonntagnacht (12.10.25) gegen 03.50 Uhr in der Bodelschwinghstraße ereignet haben soll.

Ein Heranwachsender hat gegenüber der Polizei angegeben, auf dem Rückweg von einer Party im Sporthaus an der Bodelschwinghstraße aus einer Gruppe von drei unbekannten Männern heraus angegriffen und geschlagen worden zu sein. Hierbei wurde der 18-Jährige leicht im Gesicht verletzt. Nach dem Übergriff hätten sich die Unbekannten in grobe Richtung Kolpingstraße entfernt. Es soll sich bei ihnen um zwei korpulente und eine schlanke Person gehandelt haben. Weiteres ist bislang nicht bekannt.

Der verletzte Heranwachsende wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Duderstadt ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05527/8461-0 zu melden. Auch sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall werden unter dieser Rufnummer entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell