Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (358/2025) Vermisster 75-Jähriger auf Feldweg bei Dransfeld aufgefunden - Senior mit leichten Verletzungen in Krankenhaus eingeliefert - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Göttingen (ots)

BAD LAUTERBERG/DRANSFELD (ab) - Der seit Mittwochnachmittag (22.10.25) vermisst gewesene Senior aus Tettenborn (wir berichteten) ist am Donnerstagvormittag (23.10.25) auf einem Waldweg zwischen Dransfeld und Jühnde verletzt, aber ansprechbar aufgefunden worden.

Den entscheidenden Hinweis gab ein Spaziergänger, der dem Mann damit vermutlich das Leben gerettet hat.

Der 75-Jährige wurde durch einen Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus gebracht. Auch die Freiwillige Feuerwehr Dransfeld sowie ein Notarzt waren im Einsatz. Letzterer wurde mit einem Rettungshubschrauber an die Fundstelle geflogen.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten ist eingestellt. Die dazugehörige Pressemitteilung Nr. 357/2025 vom 22.10.25 wurde aus dem Presseportal entfernt.

Die Polizei Bad Lauterberg bedankt sich ausdrücklich bei dem aufmerksamen Spaziergänger, dessen entscheidender Hinweis Schlimmeres verhindern konnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

