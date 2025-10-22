Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (356/2025) Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen Autofahrerin aus dem Landkreis Göttingen - Polizei Osterode sucht unbekannten Taxifahrer als Zeugen

Göttingen (ots)

Osterode, L 523 in Richtung Schwiegershausen Montag, 20. Oktober 2025, gegen 12.15 Uhr

OSTERODE (jk) - Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen eine Autofahrerin aus dem Landkreis Göttingen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sucht die Polizei Osterode nach einem unbekannten Taxifahrer als Zeugen. Die unter Alkoholeinfluss stehende 67-Jährige war am letzten Montag (20.10.25) gegen 12.15 Uhr auf der L 523 u. a. wegen ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen.

Auf der L 523 zwischen Osterode und Schwiegershausen soll die Frau mit ihrem roten Opel Corsa dann mehrfach aus der Spur geraten und im weiteren Verlauf in einer Kurve beinahe mit einem entgegenkommenden Taxi zusammengestoßen sein. Dessen Fahrer/in wird von der Polizei Osterode in dem Verfahren als Zeuge/Zeugin gesucht und gebeten, sich unter Telefon 05522/508-0 zu melden.

Letztlich konnte die Frau nach dem Hinweis einer anderen Autofahrerin in der Ortschaft Schwiegershausen (Landkreis Göttingen) angetroffen werden. Der 67-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

