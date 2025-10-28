Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (360/2025) Serie von Diebstählen in Gleichen-Reinhausen am vergangenen Wochenende - Ermittler bitten um Hinweise

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Ortsteil Reinhausen

Wochenende vom Freitag, 24.10. bis Sonntag, 26.10.2025

GLEICHEN - (ab) Am vergangenen Wochenende (24.-26.10.25) ist es im Gleicher Ortsteil Reinhausen (Landkreis Göttingen) zu mehreren Diebstählen gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand suchten bislang unbekannte Täter in mehreren Fällen unverschlossene Fahrzeuge sowie frei zugängliche Grundstücksbereiche auf und entwendeten dabei verschiedene Wertgegenstände. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Taten gehen die Ermittler von einem möglichen Zusammenhang aus.

Im Schlehenweg und in der Knüllstraße drang die Täterschaft in unverschlossene Fahrzeuge ein und stahl geringwertige Gegenstände aus dem Innenraum. In der darauffolgenden Nacht verschwand auf demselben Grundstück in der Knüllstraße ein unter einem Carport abgestelltes, abgeschlossenes E-Bike der Marke Cube Reaction Hybrid Performance 625 im Wert von etwa 2.500 Euro.

Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem Gartenhäuschen am Marienburger Weg zwei hochwertige E-Bikes der Marken BESV und Cube. In der Königsberger Straße öffnete eine unbekannte Täterschaft nach Angaben des Besitzers in der Nacht zu Samstag ein ordnungsgemäß verschlossenes Fahrzeug mit sogenanntem Keyless-Go-System und stahl eine Drohne der Marke DJI samt Zubehör. Der entstandene Schaden wird auf rund 600 Euro geschätzt.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich am frühen Samstagmorgen in der Reinhard-Kuhlmann-Straße. Dort wurde ein unter einem Carport abgestelltes Paket entwendet. Zeugen berichteten von einer dunkel gekleideten, mutmaßlich maskierten Person, die zielgerichtet das Paket an sich nahm und in unbekannte Richtung verschwand.

Zeuginnen und Zeugen, die am vergangenen Wochenende im Bereich Gleichen-Reinhausen - insbesondere im Umfeld der Straßen Schlehenweg, Knüllstraße, Königsberger Straße, Marienburger Weg oder Reinhard-Kuhlmann-Straße - verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05592) 92742-0 bei der Polizei Reinhausen zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

