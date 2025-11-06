Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, B34, B33, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B34 an der Anschlussstelle Radolfzell/Auffahrt B33 - Polizei sucht Zeugen (05.11.2025)

Radolfzell, B34,B33 (ots)

Am Mittwochmorgen hat sich auf der Bundessstraße 34 an der Anschlussstelle Radolfzell ein Unfall ereignet, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Gegen kurz nach 8 Uhr waren ein 44-jähriger VW Golffahrer und ein 31-jähriger BWM-Fahrer hintereinander auf der B34 in Richtung Radolfzell unterwegs, um an der Anschlussstelle Radolfzell nach rechts auf die B33 in Richtung Konstanz abzubiegen. Auf der Einmündung nahm ihnen ein entgegenkommender, unbekannter Autofahrer die Vorfahrt und bog vor dem BMW nach links auf die B33 ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, machte der 31-Jährige eine Vollbremsung, woraufhin der Golf in dessen Heck prallte. Der unbekannte Verursacher fuhr indes einfach weiter. An den beiden Autos entstand durch die Kollision Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 2.500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, die Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, sich unter der Tel. 07732 95066-0 zu melden.

