POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz - schwarzen VW Golf touchiert und geflüchtet (06.11.2025)

Singen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Georg-Fischer-Straße am Donnerstagmittag Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hinterlassen. Im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr touchierte der Unbekannte den beim Kaufland abgestellten schwarzen VW Golf am Heck und fuhr anschließend einfach davon, ohne den Unfall anzuzeigen.

Zeugenhinweise zu dem flüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

