Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, B33, L221) Betrunken Unfall verursacht - 25-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Ampel (07.11.2025)

Konstanz, B33, L221 (ots)

Ein junger Autofahrer hat in der Nacht auf Freitag auf der Bundesstraße 33 an der Einmündung zur Westtangente/L221 betrunken einen Unfall gebaut. Gegen 02.20 Uhr war der 25-jährige Skodafahrer von Konstanz kommend in Richtung Reichenau unterwegs. An der Einmündung zur Westtangente bog er nach rechts auf die Landesstraße 221 ab. Da er dabei zu schnell in die Kurve fuhr, kam er mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen auf der dortigen Verkehrsinsel stehenden Ampelmast. Durch die Kollision abgewiesen blieb der Skoda schließlich mittig auf der Fahrbahn liegen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige nach Alkohol roch. Ein daraufhin durchgeführter Test ergab ein Ergebnis von über 2 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Den an dem demolierten Auto entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Ampelmast ist noch nicht bekannt.

