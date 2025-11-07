Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Fahrzeugbrand - Kriminalpolizei ermittelt (06.11.2025)

Radolfzell (ots)

Nachdem am Donnerstagabend auf dem Keltenweg ein Fahrzeug gebrannt hat, ermittelt das Kriminalkommissariat Konstanz wegen des Verdachts der Brandstiftung. Gegen 21.40 Uhr teilte eine Anwohnerin ein brennendes Auto auf der Straße mit. Beim Eintreffen der Polizei stand der Wagen bereits in Vollbrand, konnte jedoch durch die zeitgleich eintreffende Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens an dem XX ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die gegen 21.30 Uhr Verdächtiges auf dem Keltenweg beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des mutmaßlichen Brandlegers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell