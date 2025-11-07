Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Grauen BMW X3 auf dem Parkplatz "Hafenstraße" zerkratzt - rund 2.000 Euro Schaden (05.11.2025)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Rund 2.000 Euro Schaden hat ein Unbekannter am Mittwochmittag an einem auf der Hafenstraße geparkten Auto hinterlassen. Im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 13 Uhr zerkratzte der Unbekannte den auf dem dortigen öffentlichen Parkplatz abgestellten grauen BMW X3 über die komplette linke Fahrzeugseite.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773 920078 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell