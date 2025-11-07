Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, K 5523

Landkreis Rottweil) Vorfahrtsunfall mit Leichtverletztem (06.11.2025)

Sulz am Neckar - K 5513 (ots)

Eine Leichtverletzte und 24.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag auf einer Kreuzung an der Kreisstraße 5513 ereignet hat. Aus Richtung Steinbruch bog, gegen 11:30 Uhr, ein 58-jähriger Lastwagenfahrer auf die K 5513 zwischen Dürrenmettstetten und Dettingen ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 82-jährigen Ford-Fahrers. Der war in Richtung Dürrenmettstetten unterwegs. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß durch den sich eine 81-Järhige Beifahrerin im Ford leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell