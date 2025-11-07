Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Fahrrad manipuliert - Unfall (06.11.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Glück im Unglück hat ein 13-Jähriger am Donnerstag nach einem Unfall beim Fahrradfahren gehabt. An dem zuvor im Zeitraum von, 9:00 Uhr, bis ,15:30 Uhr, an der Deutenberg Schule abgestellten Fahrrad hatte ein Unbekannter die Bremsen an beiden Rädern ausgehängt. Als der Junge auf das Fahrrad der Marke "Bulls" stieg und losfuhr, merkte er bald, dass er nicht mehr bremsen konnte. Auf der Johannesstraße stieß er in der Folge mit einem geparkten Auto zusammen. Dabei blieb er unverletzt. An dem Wagen und Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Zu diesem Vorfall sucht die Verkehrspolizei, unter der Nummer 07721 / 601555, Zeugen.

