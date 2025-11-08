Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen - Landkreis Rottweil) Körperverletzung - Polizei benötigt Hinweise zum unbekannten Täter (07.11.2025)

Deißlingen (ots)

Am Freitagabend griff gegen 17.30 Uhr ein bislang unbekannter männlicher Täter eine Jugendliche an. Im Bereich des Schultheiß-Heschel-Ringes beim dortigen Fußweg zur Schule packte ein ca. 60 Jahre alter Mann wohl grundlos den Arm der Jugendlichen und drückte diese zu Boden. Nachdem sich mehrere Passanten in den Konflikt einmischten, hört der Mann auf und konnte unerkannt flüchten. Zur Klärung der Tat ist die Polizei Rottweil auf Hinweise angewiesen. Der Täter war wohl ca. 60 Jahre alt mit grauen Haaren. Er trug eine rot-orangene Jacke mit weißer Aufschrift und einer blauen Hose. Er war in Begleitung einer Frau mit blauer Jacke. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0741/477-0, damit die Identität des Täters geklärt werden kann.

