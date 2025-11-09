Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Lkrs. Rottweil) Täterschaft verschafft sich Zugang über Terassentür (08.11.2025)

Vöhringen (ots)

Drei bislang unbekannte Täter verschafften sich am Samstagabend (08.11.2025), zwischen 18:25 und 19:00 Uhr, in Vöhringen, im Amselweg durch gewaltsames aufhebeln einer Terassentür, Zutritt in ein Wohnhaus. Ein Großteil des Hauses wurde nach Wertgegenständen durchwühlt. Neben einem Schmuckkasten wurde eine Münzsammlung in bislang unbekanntem Wert entwendet. Zur Aufklärung der Tat bitte das Polizeirevier Oberndorf, unter der Telefonnummer 07423 81010, um Hinweise durch Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben.

