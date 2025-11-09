PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Empfingen, Lkrs Freudenstadt)Fahrzeugbrand durch geplatzten Reifen (08.11.2025)

Empfingen, A81 (ots)

Am Samstagmorgen (08.11.2025), kurz nach 07:00 Uhr, kam es auf der Autobahn 81, bei der Anschlussstelle Empfingen in Fahrtrichtung Sulz zu einem Brandgeschehen eines Sattelaufliegers, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand. Der Sattelauflieger hatte einen Gabelstapler transportiert. Ermittlungen ergaben, dass ein Reifen der Doppelachse geplatzt war. Bis der Lkw-Lenker das Gespann auf dem Seitenstreifen zum Stehen brachte, hatte der Auflieger bereits Feuer gefangen. Durch die ersten Löschversuche des Lkw-Lenkers und das schnelle Eingreifen der freiwilligen Feuerwehren Horb und Empfingen konnte größerer Schaden verhindert werden. Für die Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn der A81 für die Dauer von einer Stunde gesperrt werden.

