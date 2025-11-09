PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkrs. Tuttlingen) Streit im fahrenden Fahrzeug führt zu Unfallgeschehen (08.11.2025)

Spaichingen (ots)

Am Samstagnachmittag (08.11.2025), gegen 16:15 Uhr, ereignete sich in Spaichingen in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, nachdem der Beifahrer dem Fahrer wegen eines Streits ins Lenkrad gegriffen hatte und abrupt nach rechts riss, so dass der Pkw VW Arteon nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem abgeparkten Pkw VW Crafter kollidierte. Nachdem der verunfallte Pkw zum Stehen kam und die Streithähne das Fahrzeug verlassen hatten, gipfelte die Streitigkeit in einem Faustschlag im Gesicht des Fahrers. Dies konnte durch einen zufällig vorbeifahrenden Polizeibeamten beobachtet werden, welcher bis zum Eintreffen der Streife des Polizeirevier Spaichingen einschritt und schlichtete. Der Fahrer wurde durch den Faustschlag seines Beifahrers leicht verletzt. Während der Aufnahme des Sachverhalts verdichteten sich Hinweise, dass der Fahrer des Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss stand, so dass bei diesem eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen wird mit ca. 16.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
PHK Markus Schmidt
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 10:30

    POL-KN: (Königsfeld i. S., Lkrs SBK) Auffällige Fahrweise / ZEUGENAUFRUF (08.11.2025)

    Königsfeld i. S. (ots) - Dem Führungs- und Lagezentrum Konstanz, wurde am Samstagabend (08.11.2025), gegen 19 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass auf der L177, Schramberger Straße, in Richtung Hardt, ein Pkw Opel Zafira mit auffallend langsamer Geschwindigkeit und teilweise in Schlangenlinien unterwegs sei. Offensichtlich war es einige Male fast mit entgegenkommenden ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 10:30

    POL-KN: (Triberg i. S., Lkrs SBK) Sonnenblendung führt zu Verkehrsunfall (08.11.2025)

    Triberg i. S. (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag (08.11.2025), gegen 13:50 Uhr, in Triberg im Schwarzwald, in der Gerwigstraße (B500). Ein 60-jähriger Audi-Lenker übersah offensichtlich auf Grund der blendenden Sonne eine 32-jährige Mutter mit ihrem 7-jährigen Sohn, welche gerade einen Fußgängerweg überquerten. Die Frau wurde vom ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 10:30

    POL-KN: (Empfingen, Lkrs Freudenstadt)Fahrzeugbrand durch geplatzten Reifen (08.11.2025)

    Empfingen, A81 (ots) - Am Samstagmorgen (08.11.2025), kurz nach 07:00 Uhr, kam es auf der Autobahn 81, bei der Anschlussstelle Empfingen in Fahrtrichtung Sulz zu einem Brandgeschehen eines Sattelaufliegers, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand. Der Sattelauflieger hatte einen Gabelstapler transportiert. Ermittlungen ergaben, dass ein Reifen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren