Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkrs. Tuttlingen) Streit im fahrenden Fahrzeug führt zu Unfallgeschehen (08.11.2025)

Spaichingen (ots)

Am Samstagnachmittag (08.11.2025), gegen 16:15 Uhr, ereignete sich in Spaichingen in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, nachdem der Beifahrer dem Fahrer wegen eines Streits ins Lenkrad gegriffen hatte und abrupt nach rechts riss, so dass der Pkw VW Arteon nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem abgeparkten Pkw VW Crafter kollidierte. Nachdem der verunfallte Pkw zum Stehen kam und die Streithähne das Fahrzeug verlassen hatten, gipfelte die Streitigkeit in einem Faustschlag im Gesicht des Fahrers. Dies konnte durch einen zufällig vorbeifahrenden Polizeibeamten beobachtet werden, welcher bis zum Eintreffen der Streife des Polizeirevier Spaichingen einschritt und schlichtete. Der Fahrer wurde durch den Faustschlag seines Beifahrers leicht verletzt. Während der Aufnahme des Sachverhalts verdichteten sich Hinweise, dass der Fahrer des Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss stand, so dass bei diesem eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen wird mit ca. 16.000 Euro beziffert.

