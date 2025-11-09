PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld i. S., Lkrs SBK) Auffällige Fahrweise
ZEUGENAUFRUF (08.11.2025)

Königsfeld i. S. (ots)

Dem Führungs- und Lagezentrum Konstanz, wurde am Samstagabend (08.11.2025), gegen 19 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass auf der L177, Schramberger Straße, in Richtung Hardt, ein Pkw Opel Zafira mit auffallend langsamer Geschwindigkeit und teilweise in Schlangenlinien unterwegs sei. Offensichtlich war es einige Male fast mit entgegenkommenden Fahrzeugen beinahe zu einem Unfall gekommen. Der 75-jährige Pkw-Lenker konnte schlussendlich in Königsfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer war soweit verkehrstüchtig. Bzgl. etwaiger Zweifel an der altersbedingten Fahrweise wurde eine Meldung an die Fahrerlaubnisbehörde gefertigt. Fahrzeuglenker denen der Pkw im Gegenverkehr aufgefallen ist, sowie Fahrzeuglenker welche durch die Fahrweise des Opel gefährdet wurden mögen sich beim Polizeirevier St. Georgen, unter der Telefonnummer 07724 949500, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

