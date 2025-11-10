Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Brand in Rietheim-Weilheim - zwei Personen schwerverletzt, drei weitere Personen leicht verletzt (09.11.2025)

Rietheim-Weilheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus und einem folgenden Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften ist es am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, in Rietheim-Weilheim gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache brach in einer Wohnung im Erdgeschoss des Hauses ein Feuer aus. Bewohner des Gebäudes entdeckten den Brand und verständigten die Feuerwehr. Zusammen mit mehreren Rettungsfahrzeugen und der Polizei rückte die Feuerwehr zu dem gemeldeten Brand aus und begann sofort mit den Evakuierungs- und Löschmaßnahmen. Im Zuge der Maßnahmen fanden die Einsatzkräfte zwei verletzte Kinder im Alter von neun Jahren vor. Die schwerverletzten Kinder wurden mit einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Auch kümmerten sich die Rettungskräfte um drei weitere Bewohner, die sich eine Rauchgasintoxikation zugezogen hatten. Sie wurden vorsorglich in umliegenden Kliniken zur weiteren Untersuchung untergebracht. Die Feuerwehr brachte den Brand in dem Gebäude unter Kontrolle. Im Moment prüft die Feuerwehr, welche Wohnungen bewohnbar sind. Die Bewohner der nicht mehr bewohnbaren Wohnungen werden von der Stadt untergebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, diese dauern an.

