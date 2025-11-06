Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bingen (ots)

Am 05.11.2025 kam es im Zeitraum zwischen 07:10 Uhr und 12:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Beethovenstraße in Bingen am Rhein. Dabei touchiert ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Opel Corsa, welcher am Fahrbahnrand abgeparkt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am linken Fahrzeugheck des Opels entstand Sachschaden. Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug oder den Fahrer liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeiinspektion Bingen hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06721 905 0 oder per E-Mail an pibingen@polizei.rlp.de zu melden.

