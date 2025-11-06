Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Cannabiseinfluss

Bingen (ots)

Am 06.11.25 gegen 12:25 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Gaustraße ein sogenanntes Microcar. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem 60-jährigen Fahrer eindeutige Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum, was der vor Ort durchgeführte Test auch bestätigte und den Nachweis des Konsums von Marihuana lieferte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Bei Bestätigung des Verdachts durch die Blutanalyse muss der Fahrer mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 500EUR sowie einem Monat Fahrverbot rechnen. Zudem wird sich die Führerscheinstelle mit der generellen Eignung des Fahrers zur Teilnahme am Straßenverkehr auseinandersetzen.

