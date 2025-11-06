Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfall mit Pferd

Bingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 06.11.25, gegen 04:35 Uhr, kam es auf der L419 bei Bingen-Gaulsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Pferd. Die 47-jährige Fahrerin des unfallbeteiligten PKW befuhr bei Nebel und Dunkelheit die L419 aus Richtung Bingen kommend in Fahrtrichtung Ingelheim. Auf Höhe der Ortslage Bingen-Gaulsheim traten hierbei zwei Pferde auf die Fahrbahn infolge dessen es zur Kollision mit einem der beiden Pferde kam. Das unfallbeteiligte Fahrzeug musste abgeschleppt werden, die unter Schock stehende Fahrerin wurde zur weiteren Untersuchung in ein anliegendes Krankenhaus verbracht. Das schwer verletzte Pferd musste vor Ort durch die unfallaufnehmende Streife von seinen Leiden erlöst werden. Das zweite Pferd konnte lokalisiert und schlussendlich an die Besitzer zurückgeführt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie zum Einfangen des zweiten Pferdes musste die L419 über einen Zeitraum von etwa 2,5h vollgesperrt werden. Wie es zum nächtlichen Ausflug der Pferde kommen konnte und in wie fern im konkreten Fall gegen Sicherungspflichten verstoßen wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

