Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:55 Uhr, befuhren Beamte der Polizeiinspektion Bingen im Rahmen ihrer Streifentätigkeit die Koblenzer Straße aus Richtung Bingen-Bingerbrück kommend in Fahrtrichtung Trechtingshausen. Dabei fiel ihnen ein vor ihnen fahrender Pkw VW Polo auf, der mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Im Zuge der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle ergaben sich bei dem 28-jährigen Fahrzeugführer aus Sachsen-Anhalt deutliche Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Auf Nachfrage räumte der Fahrer ein, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte Verdacht und eigene Einlassung. Dem Fahrer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

  • 01.11.2025 – 05:32

    POL-PIBIN: Ereignisarmes Halloween im Dienstgebiet der PI Bingen

    Bingen (ots) - In der Nacht vom 31.10 auf den 01.11.2025 kam es im Zuständigkeitsgebiet der PI Bingen zu keinem erhöhten Einsatzaufkommen, welches mit Halloween zu tun hatte oder darauf zurückzuführen war. Die im Dienstgebiet stattfindenden Veranstaltungen verliefen allesamt ruhig, ohne das ein polizeiliches Einschreiten notwendig war. Lediglich in den Abendstunden des 31.10 wurden mehrere Jugendliche gemeldet, welche ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 03:21

    POL-PIBIN: Alkoholisiert auf einem E-Scooter unterwegs

    Bingen (ots) - Am Abend des 31.10.2025 kontrollierten Beamte der PI Bingen gegen 21:45 Uhr in der Stefan-George-Straße in Bingen einen 34-jährigen Mann, welcher mit einem E-Scooter unterwegs war. Bei dem Mann konnte zu Beginn der Verkehrskontrolle starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den ersten Verdacht und ergab einen Wert von 1,42 Promille. Die ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 16:05

    POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Volkshochschule

    Bingen (ots) - Am 29.10.2025 in der Zeit von 08:00 -13:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz der neuen Volkshochschule in der Schultheiß-Kollei-Straße 25 in Bingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stelle ihr Fahrzeug im oben genannten Zeitraum auf dem Parkplatz der VHS ordnungsgemäß ab. Als sie gegen 13:00 Uhr an ihr Fahrzeug herantrat, konnte sie einen ...

    mehr
