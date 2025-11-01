Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Ereignisarmes Halloween im Dienstgebiet der PI Bingen

Bingen (ots)

In der Nacht vom 31.10 auf den 01.11.2025 kam es im Zuständigkeitsgebiet der PI Bingen zu keinem erhöhten Einsatzaufkommen, welches mit Halloween zu tun hatte oder darauf zurückzuführen war. Die im Dienstgebiet stattfindenden Veranstaltungen verliefen allesamt ruhig, ohne das ein polizeiliches Einschreiten notwendig war. Lediglich in den Abendstunden des 31.10 wurden mehrere Jugendliche gemeldet, welche im Bereich des Bürgermeister-Franz-Neff-Platz in Bingen Feuerwerkskörper gezündet haben sollen, diese Meldung konnte durch eine Streife der PI Bingen aber nicht abschließend bestätigt werden. Das positive Fazit zeigt, dass eine Brauchtumsveranstaltung somit auch friedlich und ohne ein verstärktes Polizeieinsatzaufkommen ablaufen kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell