Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Ladendiebstahl - flüchtender Täter wird durch Streifenwagenbesatzung gestellt

Bingen (ots)

Am Montagnachmittag (21.10.2025) gegen 15:25 Uhr befand sich eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bingen im Rahmen ihrer Streifentätigkeit auf dem Parkplatz eines Textil-Discounters im Binger Stadtteil Bingerbrück.

Während des Streifenvorgangs bemerkten die Beamten eine männliche Person, die augenscheinlich fluchtartig den Verkaufsraum des Geschäfts verließ und sich fußläufig in Richtung Bahnhof entfernte. Aufgrund des auffälligen Verhaltens entschlossen sich die Einsatzkräfte dazu, die Person einer Kontrolle zu unterziehen.

Auf Ansprache durch die Polizei blieb der Mann stehen und räumte im weiteren Verlauf unvermittelt ein, soeben einen Diebstahl begangen zu haben und deshalb geflüchtet zu sein. Die durchgeführte Überprüfung ergab, dass es sich um einen 41-jährigen, polizeibekannten Tatverdächtigen handelte. Die entwendete Umhängetasche konnte durch die Beamten sichergestellt und dem Geschäft zurückgeführt werden.

Die Filialleitung sprach gegen den Beschuldigten ein Hausverbot für die Dauer von zwei Jahren aus. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

