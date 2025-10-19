Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsüberwachung des Heilig-Kreuz-Weges in Bingen

Bingen (ots)

Am Sonntag den 19.10.2025 wurde im Zeitraum zwischen 15:40 Uhr 16:30 Uhr durch Beamte der PI Bingen eine Verkehrsüberwachung im Heilig-Kreuz-Weg in Bingen durchgeführt. Grund der erneuten Verkehrsüberwachung waren wiederholte Verstöße gegen das an Sonn- und Feiertagen geltende Durchfahrtsverbot in der besagten Straße durch Verkehrsteilnehmer. Auch an diesem Tag konnten erneut insgesamt acht Fahrzeugführer festgestellt werden, welche die Straße trotz des Durchfahrtsverbots ohne plausible Erklärung befuhren haben. Gegen die Verkehrsteilnehmer wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die PI Bingen wird auch zukünftig in der besagten Straße zu unregelmäßigen Zeiten das Durchfahrtsverbot überwachen.

