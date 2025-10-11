Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahranfänger unter Cannabiseinfluss

Bingen (ots)

Am Morgen des 11.10.25 gegen 10:45 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Mainzer Straße einen 18-jährigen Fahrer eines Kleinwagens. Im Rahmen der Kontrollmaßnahme ergaben sich eindeutige Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Nach anfänglichem Leugnen jeglichen Konsums räumte der Fahrer einen zwei Tage zurückliegenden Marihuanakonsum schließlich doch noch ein. Ein Drogenschnelltest bestätigte die Verdachtsmomente. Bei der Durchsuchung konnte darüber hinaus noch eine kleine Menge Marihuana aufgefunden werden. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf das generelle Cannabisverbot für Fahranfänger am Steuer hin. Je nach festgestellter Konzentration innerhalb der Blutprobe wird der Fahrer mit einer Geldbuße von 250EUR bis 500EUR sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen müssen.

