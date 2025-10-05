PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss mit anschließendem Drogenfund

Bingen (ots)

In der Nacht des 05.10.2025 wurden Beamte der PI Bingen gegen 01:30 Uhr in der Stromberger Straße in Weiler auf einen männlichen Mofafahrer aufmerksam, welche ohne Helm unterwegs und an dessen Mofa kein Kennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte der Fahrer zwar nachweisen, dass das Mofa über den notwendigen Versicherungsschutz verfügte und er das Kennzeichen nur nicht ordnungsgemäß befestigt hatte, jedoch konnte bei ihm auch die Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Damit nicht genug konnte bei der Durchsuchung seiner Person eine größere Menge von Betäubungsmitteln in Form von Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Der Fahrer muss sich nun im Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie im Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

