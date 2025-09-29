PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (936) 14-Jähriger aus Erlangen vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Erlangen (ots)

Wie am Freitag (26.09.2025) mit Meldung 925 berichtet, war ein 14-jähriger Junge aus Erlangen vermisst. Der 14-Jährige kehrte wohlbehalten nachhause zurück.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 20:29

    POL-MFR: (935) Jugendlicher bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

    Erlangen (ots) - Nach einer bereits zurückliegenden Streitigkeit trafen am Sonntagnachmittag (28.09.2025) zwei Jugendliche im Erlanger Stadtgebiet aufeinander. Ein 17-Jähriger steht im Verdacht, seinen 15-jährigen Kontrahenten hierbei zunächst mit einem Messer bedroht und im Zuge einer darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung Verletzungen zugefügt zu ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 19:08

    POL-MFR: (934) Tödlicher Verkehrsunfall bei Leutershausen

    Ansbach (ots) - Am Sonntagnachmittag (28.09.2025) kam ein Motorrad bei Leutershausen (Lkrs. Ansbach) von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der 45-jährige Fahrer erlag noch am Nachmittag seinen schweren Verletzungen. Der 45-jährige Mann war gegen 15:40 Uhr auf der Verbindungsstraße AN4 von Brunst kommend in Richtung Erlbach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann nach einem Überholvorgang ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 18:29

    POL-MFR: (933) 56-jähriger Mann bei schwerem Verkehrsunfall verstorben - Zeugen gesucht

    Hilpoltstein (ots) - Am Sonntagnachmittag (28.09.2025) ereignete sich bei Karm (Hilpoltstein, Lkrs. Roth) ein schwerer Unfall zwischen zwei Autos. Ein 56-jähriger Mann verstarb noch an der Unfallstelle, fünf weitere Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Ein VW war gegen 15:50 Uhr auf der Staatsstraße 2388 von Lay in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren