POL-MFR: (936) 14-Jähriger aus Erlangen vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Ansbach (ots) - Am Sonntagnachmittag (28.09.2025) kam ein Motorrad bei Leutershausen (Lkrs. Ansbach) von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der 45-jährige Fahrer erlag noch am Nachmittag seinen schweren Verletzungen. Der 45-jährige Mann war gegen 15:40 Uhr auf der Verbindungsstraße AN4 von Brunst kommend in Richtung Erlbach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann nach einem Überholvorgang ...

