Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Erneut ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr teilgenommen

Bingen (ots)

Im Rahmen einer Fußstreife durch die Innenstadt von Bingen fällt Beamten der PI Bingen am 20.10.2025 gegen 16:07 Uhr eine männliche Person auf einem E-Scooter auf, welcher die Basilikastraße in Bingen befährt. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter über keine gültige Versicherung verfügte, ebenfalls konnten beim Fahrer Anhaltspunkte für einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln erlangt werden. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Anfangsverdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe Cannabis (THC). Bereits im April diesen Jahres wurde der 32-jährige Mann mit selbigem E-Scooter in Bingen kontrolliert, auch damals hatte der E-Scooter keinen Versicherungsschutz und der Fahrer stand unter Betäubungsmitteleinfluss. Der nicht lernwillige Fahrer muss sich nun erneut im Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten, der E-Scooter wurde sichergestellt.

