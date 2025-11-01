PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Alkoholisiert auf einem E-Scooter unterwegs

Bingen (ots)

Am Abend des 31.10.2025 kontrollierten Beamte der PI Bingen gegen 21:45 Uhr in der Stefan-George-Straße in Bingen einen 34-jährigen Mann, welcher mit einem E-Scooter unterwegs war. Bei dem Mann konnte zu Beginn der Verkehrskontrolle starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den ersten Verdacht und ergab einen Wert von 1,42 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 34-jährigen untersagt, der E-Scooter sichergestellt und dem Fahrer im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Dieser muss sich jetzt im Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

