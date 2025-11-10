POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht auf dem Parkplatz bei der Stadthalle - grauen VW Fox angefahren und geflüchtet (09.11.2025)
Spaichingen (ots)
Am Sonntagnachmittag ist es auf dem Parkplatz vor der Stadthalle zu einer Unfallflucht gekommen. Im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr touchierte ein Unbekannter einen dort abgestellten grauen VW FOX am linken Heck und entfernte sich anschließend einfach von der Unfallstelle, ohne sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern.
Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0 entgegen.
