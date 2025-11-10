PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) Rund 7.000 Euro Schaden nach Unfallflucht auf der Mauenheimer Straße hinterlassen - Polizei sucht Zeugen (07./08.11.2025)

Immendingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen auf der Mauenheimer Straße ereignet hat. Ein Unbekannter streifte im Vorbeifahren den auf Höhe der Hausnummer 3 am Fahrbahnrand geparkten schwarzen MAN Sprinter über die komplette Fahrzeugseite. Ohne den Unfall anzuzeigen machte sich der Verursacher anschließend davon und ließ einen Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro zurück.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Unbekannten nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.

