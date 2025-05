Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 110

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 18.05.2025 ereignete sich gegen 16:25 Uhr auf der B110 zwischen Pinnow und der Zecheriner Brücke ein Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person. Der 52-jährige polnische Fahrzeugführer eines Pkw Toyota kam aus Richtung der Zecheriner Brücke und fuhr in Richtung Pinnow. Er setzte zum Überholen eines vor ihm fahrenden Busses an und übersah dabei den ihm entgegenkommenden Pkw Kia eines 54-jährigen deutschen Fahrzeugführers. Trotz einer Gefahrenbremsung beider Fahrzeugführer und dem Versuch des polnischen Fahrers, sich noch wieder hinter dem Bus einzuordnen, kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Anschließend kollidierte der Pkw Toyota seitlich mit dem Bus eines 60-jährigen deutschen Fahrzeugführers. Der Fahrer des Toyota wurde schwer verletzt in das Krankenhaus nach Anklam verbracht. Der Fahrer des Kia wurde leicht und der Busfahrer blieb unverletzt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Der Bus wurde nur leicht beschädigt und blieb fahrbereit. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.100 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung wurde eingeleitet. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell