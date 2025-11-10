Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Radolfzeller Straße

Bohlinger Straße - Polizei sucht Zeugen (09.11.2025)

Moos (ots)

Aufgrund verschiedener Angaben der Beteiligten sucht die Polizei Zeugen zu einem Unfall auf der Kreuzung Radolfzeller Straße und Bohlinger Straße am Sonntag am frühen Abend. Gegen 17.45 Uhr bog ein 24-Jähriger mit einem Audi von der Radolfzeller Straße nach links auf die Bohlinger Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von der Bohlinger Straße ebenfalls nach links auf die Radolfzeller Straße abbiegenden Mercedes eines 74-Jährigen.

Da beide Autofahrer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Revier Radolfzell zu melden.

