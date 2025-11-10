Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Randalierer zerkratzen mehrere Fahrzeuge auf dem Gelände eines Autohauses - insgesamt rund 6.000 Euro Schaden (03./07.11.2025)

Radolfzell (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Montagmorgen und Freitagnachmittag auf dem Gelände eines Autohauses in der Robert-Gerwig-Straße hinterlassen. Der oder die Randalierer zerkratzten die Motorhauben von vier auf dem frei zugänglichen Ausstellungsbereich abgestellten Autos, die mit der Fahrzeugfront alle unmittelbar am Gehwegrand standen.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

