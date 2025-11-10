PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, B311, B14, Lkr. Tuttlingen) Auto landet auf Kreisverkehr (09.11.2025)

Emmingen-Liptingen, B311, B14 (ots)

Am Sonntagabend ist es auf der Bundesstraße 14 zwischen Tuttlingen und Emmingen-Liptingen zu einem Unfall gekommen. Kurz nach 20 Uhr kam ein 35-jähriger Audi-Fahrer am Kreisverkehr "Äußerer Talhof" von der Straße ab und landete geradewegs in der Bepflanzung des Kreisels. Der 35-Jährige konnte das Auto, an dem durch die Kollision die Airbags auslösten anschließend selbstständig verlassen. Ein Rettungswagen brachte ihn jedoch zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. Um den Audi, an dem Blechschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Höhe des an der Begrünung des Kreisverkehrs entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren