POL-KN: (Emmingen-Liptingen, B311, B14, Lkr. Tuttlingen) Auto landet auf Kreisverkehr (09.11.2025)

Emmingen-Liptingen, B311, B14 (ots)

Am Sonntagabend ist es auf der Bundesstraße 14 zwischen Tuttlingen und Emmingen-Liptingen zu einem Unfall gekommen. Kurz nach 20 Uhr kam ein 35-jähriger Audi-Fahrer am Kreisverkehr "Äußerer Talhof" von der Straße ab und landete geradewegs in der Bepflanzung des Kreisels. Der 35-Jährige konnte das Auto, an dem durch die Kollision die Airbags auslösten anschließend selbstständig verlassen. Ein Rettungswagen brachte ihn jedoch zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. Um den Audi, an dem Blechschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Höhe des an der Begrünung des Kreisverkehrs entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

