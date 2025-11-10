PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, L194, Lkr. Konstanz) Unfall auf der L194 zwischen Kalkofen und Mahlspüren i.T. - insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden (09.11.2025)

Hohenfels, L194 (ots)

Am Sonntagmorgen ist es auf der Landesstraße 194 zwischen Kalkofen und Mahlspüren im Tal zu einem Unfall gekommen. Kurz vor 10 Uhr war ein 29-jähriger Renault-Fahrer von Kalkofen in Richtung Mahlspüren unterwegs. Dabei kam er im abschüssigen, kurvigen Bereich mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab und prallte in die Schutzplanke. Infolgedessen war der Renault nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den an Auto und Leitplanke entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf insgesamt rund 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

