Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei warnt vor gefälschten Rezepten

Rostock/Wismar/Sternberg/Teterow (ots)

In den letzten Tagen ist es im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock durch unbekannte Täter vermehrt zu betrügerischen Vorfällen im Zusammenhang mit gefälschten ärztlichen Rezepten gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen sollen die noch unbekannten Täter in verschiedenen Apotheken versucht haben, ein gefälschtes Rezept einzulösen. So wurde die Polizei am gestrigen Tag zu vier solcher Sachverhalte in Wismar (2 Fälle), Teterow und Sternberg gerufen. Einen ähnlichen Vorfall gab es bereits am Mittwoch in Rostock.

Die Betrüger riefen in den meisten Fällen vor der Tat an, um die verschiedenen verschreibungspflichtigen Medikamente, deren Kosten im vierstelligen Bereich liegen, vorzubestellen. Nach eingehender Prüfung der Rezepte und weiteren Recherchen durch die Mitarbeiter der Apotheke wurde keines der Rezepte eingelöst und es sei es nicht zu einem finanziellen Schaden gekommen. In den bislang bekannten Fällen traten vermutlich verschiedene Tatverdächtige auf, deren Erscheinungsbild und Vorgehensweise jedoch Ähnlichkeiten aufwiesen. Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei hat in allen Fällen ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrugs und Urkundenfälschung eröffnet und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, sich bei der Polizei zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei die Rezepte sorgfältig zu prüfen und bei dem Verdacht auf eine Fälschung keine Arzneimittel herauszugeben und umgehend die Polizei zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell