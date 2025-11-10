POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Unbekannte machen sich an geparkten Autos zu schaffen - Polizei rät erneut eindringlich, unbeaufsichtigte Fahrzeuge abzuschließen! (03.11.2025)
Bodman-Ludwigshafen (ots)
Erneut leichtes Spiel hatten Unbekannte, die sich in den Abend-/Nachtstunden auf Samstag im Bereich "Untere Schloßhalde" und "Im Gries" an geparkten Autos zu schaffen gemacht haben. Zwischen 19 Uhr und 9 Uhr durchwühlten der oder die Täter mehrere unverschlossen abgestellte Autos und entwendeten dabei Wertsachen und Bargeld.
Sachdienliche Hinweise auf die Identität des oder der Diebe nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.
In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut eindringlich darauf hin, unbeaufsichtigt geparkte Fahrzeuge immer richtig abzuschließen - auch im eigenen Hof - und zudem keine Wertsachen darin liegenzulassen!
