Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Espasingen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Wohnhaus in der Bergstraße (08./09.11.2025)

Stockach-Espasingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagnachmittag, 16 Uhr, hat ein Unbekannter versucht, in ein Wohnhaus in der Bergstraße einzubrechen. Der Täter machte sich gewaltsam an der Eingangstür der Einliegerwohnung zu schaffen, gelangte jedoch schlussendlich nicht hinein.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Bergstraße beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

In diesem Zusammenhang verweist die Polizei auf die gestiegene Gefahr von Einbrüchen aufgrund der Jahreszeit. Im Schutze der Dunkelheit agieren die Täter insbesondere in den frühen Abendstunden und nutzen hier schlecht einsehbare Grundstücke. Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Konstanz - für den Lkr. Konstanz unter der Tel. 07531 995-1044, vereinbaren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell