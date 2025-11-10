Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Stockholzstraße - grauen Audi Q5 angefahren und geflüchtet (07.11.2025)

Singen (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 3.500 Euro hat ein Unbekannter bei einer Unfallflucht auf der Stockholzstraße am vergangenen Freitag verursacht. Im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 17 Uhr touchierte er den auf Höhe der Hausnummer 20a geparkten grauen Audi Q5 am linken, hinteren Kotflügel. Ohne den Unfall anzuzeigen, fuhr er anschließend einfach davon.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Unbekannten nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

